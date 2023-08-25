محاضرة بعنوان "المتحف المصري الكبير" بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة " ثقافتنا في أجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقد قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم بالتعاون مع مكتبة سيلا الفرعية محاضرة بعنوان '' المتحف المصرى الكبير.. إضافة حضارية مصريا و عالميا '' حاضرها المفكر عصام الزهيري، أشار فيها إلي أن المتحف القومي للحضارة المصرية هو المتحف الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، فهو يُعد مجمعاً حضارياً عالمياً متكاملاً يُتيح لزائريه فرصة للإبحار في رحلة عبر التاريخ للتعرف على الحضارات المصرية المتعاقبة، ويُعد المتحف المصري الكبير أحد أهم وأعظم إنجازات مصر الحديثة؛ فقد أُنشئ ليكون الوِجهة الأولى لكل من يهتم بالتراث المصري القديم، كأكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، ويحتوي المتحف المصري الكبير على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

ورش فنية ومحاضرات أدبية بفرع ثقافة الفيوم

ونظم قسم ثقافة الطفل ورشة فنية لعمل أشكال فنية متنوعة من من الرول الداخلي للمناديل نفذتها ميرا أمير بمكتبة الفيوم العامة ، إلي جانب ورشة فنية لعمل مجلة حائط نفذها رضا سيد و سماح شكري أمناء مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم بمشاركة الأطفال، كما نفذ نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من الخرز لعمل اكسسوارات متنوعة نفذتها سيدة محمد ضمن النشاط الصيفي، وتم خلالها تعليم الأطفال كيفية عمل عدد من الاكسسوارات.

بينما نظمت مكتبة مطرطارس الفرعية بالتعاون مع الجمعيات الثقافية ورشة فنية من الورق نفذتها أماني عبدالتواب ، وأخري بالتعاون مع قسم التمكين الثقافي بالفرع لتعليم التطريز علي منديل من القماش نفذتها غادة عمرط وكذلك ناقشت المكتبة العامة لبيت ثقافة طامية كتاب '' حسناء والثعبان الملكي '' ضمن فعاليات مبادرة ثقف نفسك خلال النشاط الصيفي ، ناقشت الكتاب مروة بهاء أمينة المكتبة أعقبها حوار مع الأطفال حول الأهداف التي قدمها الكتاب.