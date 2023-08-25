محافظ أسيوط يلتقي رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء لدعم المشروعات القومية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس محمد مختار فهمي رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء والمهندس محمد فتحي رئيس قطاع محطة كهرباء غرب أسيوط. تم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم المشروعات القومية والتنموية التي يعمل على تنفيذها في قطاع الكهرباء وتحسين منظومة العمل في محطات إنتاج وتوليد الكهرباء.

حضر اللقاء المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ومحمد بشير مدير المكتب الفني وأحمد شوقي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط خلال اللقاء على ضرورة متابعة مستمرة للمشروعات التي تنفذ في المحافظة والالتزام بمعايير السلامة والأمان. كما أعلن دعمه لجميع المشروعات التنموية ومشروعات الخدمات التي تنفذ في المحافظة في جميع القطاعات. وشدد على أهمية توفير احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية سواء لاحتياجات المواطنين أو للاستثمارات والمناطق الصناعية.

أشار المحافظ إلى التطور الكبير الذي شهدته محافظة أسيوط في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وربطها بالشبكة الموحدة. وأشار إلى محطة كهرباء غرب أسيوط التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تُعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء في مصر، حيث يبلغ إجمالي تكلفتها 25 مليار جنيه وتبلغ قدرتها التوليدية 1500 ميجاوات. كما تم تنفيذ مشروع الوحدة الثالثة لتوليد الكهرباء بالوليدية بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليار جنيه وبقدرة 650 ميجاوات، وذلك ضمن خطة تنمية الصعيد ورؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ أنه يجري تنفيذ 146 مشروع في قطاع الكهرباء بالمحافظة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بتكلفة تصل إلى 4 مليار و936 مليون جنيه. وأشار إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه. وأكد ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة وشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء لتحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية.

وشدد المحافظ على تقديم كافة أشكال الدعم لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء من أجل تحقيق التطور في جميع القطاعات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المختصة لتنفيذ الأعمال بكفاءة عالية وتحقيق التنمية في قطاع الكهرباء بالمحافظة، بالتعاون مع جميع الجهات التنفيذية.

محافظ أسيوط يلتقي رئيس الشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء لدعم المشروعات القومية

محافظ أسيوط يلتقي رئيس الشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء لدعم المشروعات القومية