هبة مجدي تسحب البساط من نجمات الفن في مهرجان القاهرة للدراما

خطفت النجمة هبة مجدي البساط من تحت أقدام نجمات الفن بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء، بإطلالتها الساحرة المفعمة بالاحتشام وذلك بحفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية المقامة في العلمين.

وبدت هبة مجدي كالأميرة بإطلالتها المفعمة بالرقي والاحتشام في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض بخصر مجسم ومكشكش من الأمام، ينتمي لقصة الكب المزين بالزهور الكبيرة، صمم من قماش الحرير باللون الرمادي، فيما انتعلت صندل بكعب عال.

وأكملت فخامة إطلالتها بعقد الألماس المزين بأحجار الزمرد الفخم.

أما من الناحية الجمالية، اختار مصفف الشعر Haytham Amin تسريحة شعر راقية له ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الالوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه لتبدو ملامحها على طبيعتها.

وتفاعل الجميع مع إطلالتها وجاءت أبرز التعليقات مؤيده لها رصدنا أبرزها: "احترمناك حبيناك لأنك محتشمه وجميله وانيقه معتمده على موهبتك وليس المتاجرة بجسدك، حاجه كده من ريحه الزمن ال كله رقي وفن، الرقة و الجمال و الدالال و الاحترام كما أنزل، و كأنها هربانة من الزمن الجميل ، الليدي هبة مجدي".

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

هبة مجدي

هبة مجدي عبد المنعم من مواليد 28 يوليو 1988، ممثلة مصرية.

عن حياتها

درست في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم نقد مسرحي وأيضا تدرس في معهد الموسيقي العربية بأكاديمية الفنون وأيضا لديها موهبة رقص الباليه منذ أن كان عمرها 5 سنوات. في عام 2016 تزوجت من الفنان المصري محمد محسن، وفي عام 2017 رزقت بطفلة أسمتها «دهب».

مشوارها الفني

بدأت في مجال الفن والثمثيل بالتحاقها بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة الدكتور جمال سلامة ثم تدربت على يد المايسترو صلاح عرام وكانت معها آمال ماهر في ذلك الوقت ثم بعد ذلك اشتركت هبة في مسلسل بوجي وطمطم ثم مع أسطورة الكوميديا الراحل فؤاد المهندس في فوازير عمو فؤاد وكان في خلال عام 1998 حتي 2003.

أول أعمالها التلفزيونية كانت في مسلسل العيد ألوان من إخراج محمد رجائي حينما كانت في الصف الرابع الابتدائي وكانت تشارك فيه سمية الخشاب وشاركت أيضاً في العديد من مسلسلات الأطفال في ذلك الوقت وأيضاً مسلسل عائلة مجنونة جدا لفتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي.

أما عن بدايتها في مسلسلات الكبار فكان أولهم مسلسل قاسم أمين مع المخرجة إنعام محمد علي ثم مسلسل الإمبراطور مع المخرج جمال عبد الحميد ثم امرأة من نار مع الفنانة إلهام شاهين والمخرج أحمد صقر وبعدها قامت بدورها في مسلسل مباراة زوجية الذي كان من إخراج إنعام محمد علي وأيضا دورها في مسلسل سارة مع الفنانة حنان ترك والفنان أحمد رزق وكانت كلها أدوار صغيرة.