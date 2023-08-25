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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

نصر مطر: انضمام مصر لمجموعة بريكس إنهاء أزمة الإعتماد على الدولار

نصر مطر، مسؤول الملف
نصر مطر، مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري

قال نصر مطر، مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن المصريين بالخارج استقبلوا  دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس بتفاؤل وأمل لمستقبل بلادهم الإقتصادي.

 

 تغيير المعادلة الاقتصادية في العالم

 

وأضاف نصر مطر، في تصريحات خاصة للوفد،  أن الدعوة التي وجهتها دولة جنوب أفريقيا لمصر للانضمام لهذه المجموعة الاقتصادية الكبيرة إنما تؤكد على أهمية مصر لهذه المجموعة التي تسعى إلى تغيير المعادلة الاقتصادية في العالم.

 

 توقيع اتفاقيات تجارية جديدة وصفقات استثمارية 


وأكد مطر أنه سيكون هناك مردود قوي لهذا الانضمام خاصة لو علمنا أن الدور الكبير التي تقوم به هذه المجموعة حيث ستزيد العلاقات المصرية الدولية مع أكبر الدول الاقتصادية بالإضافة لأنه سيتم توقيع اتفاقيات تجارية جديدة وصفقات استثمارية بين مصر وهذه الدول المؤثرة في العالم.

 

فتح المجال للنمو الاقتصادي السريع وإنهاء الأزمات 

 

كما توقع مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن يتم فتح المجال للنمو الاقتصادي السريع وإنهاء الأزمات التي تسبب في تفاقمها الاعتماد على الدولار.

 

 

 

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