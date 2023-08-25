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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

توقعات الأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة

الارصاد
الارصاد

أعلنت هيئة الأرصادالجوية، أن البلاد تشهد اليوم الجمعة، أجواء حارة رطبة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

وأوضحت الأرصاد، أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى

 

 القاهرة 33 25

 

 الإسكندرية 31 23

 

بنهـا 33 23

 

 دمنهور 32 23

 

 وادي النطرون 33 23

 

 كفر الشيخ 33 23

 

 المنصورة 32 24

 

 الزقازيق 33 24

 

 شبين الكوم 33 24

 

 طنطا 32 23

 

دمياط 32 24

 

بورسعيد 31 24

 

الإسماعيلية 34 23

 

 السويس 34 22

 

العريش 32 23

 

رفح 30 23

 

 رأس سدر 35 26

 

 كاترين 35 17

 

 الطور 35 27

 

طابا 37 25

 

 شرم الشيخ 39 30

 

 العلمين الجديدة 30 23

 

مطروح 32 22

 

 السلوم 32 22

 

 سيوة 36 24

 

 رأس غارب 38 27

 

 الغردقة 39 29

 

سفاجا 39 28

 

 مرسى علم 39 29

 

 شلاتين 41 31

 

حلايب 36 29

 

 أبو رماد 37 30

 

رأس حدربة 36 29

 

الفيوم 36 23

 

 بني سويف 36 23

 

المنيا 37 23

 

أسيوط 38 24

 

 سوهاج 40 25

 

قنا 43 27

 

 الأقصر 43 27

 

أسوان 44 29

 

الوادي الجديد 42 27

 

 أبوسمبل 44 30

 

 

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