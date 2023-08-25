بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح 3 مساجد بكفرالشيخ

شهدت محافظة كفرالشيخ،الجمعة، افتتاح 3 مساجد ب 3 قرى بمراكز بيلا والحامول وسيدي سالم، بتكلفة 5 ملايين و650 ألف جنيه بالجهود الذاتية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وأيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

وافتتح رئيس مركز ومدينة بيلا جمال ساطور، مسجد الهمة البحري بقرية الهمة، التابعة لمركز بيلا، بتكلفة 3 ملايين جنيه، بحضور عدد كبير من المصليين.

وافتتح الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، مسجد التقوى بقرية 17 الإعدادية التابعة لمركز الحامول بتكلفة مليون و700 ألف جنيه، بحضور عدد من المواطنين و الشعبيين والتنفيذيين.

قال الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، إنه جرى افتتاح 3 مساجد، مسجد الهمة البحري ب قرية الهمة، التابعة لمركز بيلا، بتكلفة 3 ملايين جنيه، وافتتاح مسجد التقوى بقرية 17 الإعدادية التابعة لمركز الحامول بتكلفة مليون و700 ألف جنيه، وافتتاح مسجد التوحيد المنشية الجديدة، التابعة لمركز سيدي سالم شرق، بتكلفة 950 ألف جنيه، وجميعها بالجهود الذاتية.

جاء ذلك بحضور الشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والشيخ عبد الوهاب صالح، مدير إدارة بيلا، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق ، وعدد من التنفيذيين والصحفيين وعلماء الأزهر والأوقاف وجماهير غفيرة من رواد المساجد.