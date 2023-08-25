أفضل 10 أماكن للخروج والتنزه بالإسكندرية

تعد "الإسكندرية" هى مقصد معظم المصريين فى الصيف، فالبعض لا يشعر بمتعة المصيف إذا لم يزورها ويتمتع بجوها الذى لا يجد فى جماله فى أى مدينة داخل أو خارج مصر، لذلك نقدم أفضل 10 أماكن يمكن لأى أسرة مصرية أن تذهب إليها بالإسكندرية وتتمتع بداخلها بأقل تكاليف ممكنة.

ترصد "الوفد" أرخص مصيف للغلابة

" شواطئ الاسكندرية "

يعد كورنيش الإسكندرية من أفضل وأهم أماكن قضاء المصيف في محافظة الإسكندرية، بل أنه يعد أرخص «خروجة» خلال تلك الآونة، حيث «التمشية» والجلوس عليه بشكل مجاني على ذلك الخط الممتد من المنتزه شرقا وصولاً إلى بحري غربا، بالإضافة إلى وجود بعض الشواطئ المجانية التى افتتحت مؤخرا، شاطئ مجاني في منطقة المندرة وكما تتواجد شواطئ يبدأ سعر تذكرة دخولها من 5 جنيهات فقط، وهو ما يجعلها خروجة رخيصة للغاية.

استعدت محافظة الإسكندرية بنحو 61 شاطئ، وهناك فئات عدة لتقسيم شواطئ الإسكندرية، وهى الشواطئ المجانية وعددها2 شاطئ مجانى شاطئ المندرة العام وشاطئ الأنفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 5 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط.

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئ، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 21 شاطئ، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.

وجاءت أسعار الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط إسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

"قلعة قايتباى "

هى أفضل الأماكن السياحية بالإسكندرية وموجودة بوسط البلد طالة على الكورنيش مباشراً، وتذكرة الدخول للقلعة لا تتعدى 5 جنيهات للمصريين، ومواعيد الدخول من 9 صباحاً وحتى 5 المغرب، والمنطقة المحيطة بالقلعة مفتوحة 24 ساعة.

حدائق المنتزه

أما حدائق قصرالمنتزة فموقعها نسبة لأسمها بالمنتزة، وهى عبارة عن مجموعة هائلة من الجناين والمطاعم وتذكرة الدخول 10 جنيهات، أما بالنسبة للأنشطة بداخلها فمن الممكن ركوب الدرجات.

المعمورة

جناين المعمورة هى أيضاً بالقرب من المنتزة وتذكرة الدخول لا تتعدى 5 جنيهات، لكن الجديد بها أنها تطل على البحر لذلك تتوافر بها انطة مثل ركوب " البيتش باجى".

سان ستيفانو

وهو من أشهر المولات بالإسكندرية، وبه دار سينما كبيرة تحتوى على 10 صالات، كما أنه يحتوى على عدد هائل من المحال سواء المطاعم أو محال الملابس.

جرين بلازا

هو أيضاً من أكبر المولات هناك،ويتميز بالعديد من محال الطعام المتنوعة الشرقى والغربى، ويفضله الأسر لأن به مدينة ملاهى للأطفال.

حدائق انطونيادس

هى حدائق سياحية لها تاريخ، فيعود بنائها إلى عصر البطالمة، ثم شهدت تطويرا كبيرا فى عهد محمد على، وبها قصر عملاق له كان يستقبل به كبار الزوار من ملوك وزعماء العالم وقتها، وتقع الحدائق بمنطقة سموحة، كما أن بها زهور نادرة ونافورة عملاقة.

قرية الأسد

توجد على طريق مصرإسكندرية، وتحتوى على العديد من الحيوانات المستأنسة والمفترسة، وتحتوى على العديد من المطاعم التى تقدم الطعام الشرقى والشعبى مثل: الفطير المشلتت، كما أنها تقدم أطباق وأصناف متعددة من المشويات مثل: لحوم النعام.

سيتي سنتر و داون تاون

هما موجودان هلى بداية الطريق الصحراوى للإسكندرية فى المقابل من بعضهما البعض، ويحتويا على مجموعة من المحلات ذات الماركات العالمية سواء للمتاجر الغذائية أو للملابس.

رحلة يخت

ومن أجمل الرحلات والفسح في اسكندرية هي رحلة اليخت وتبدأ من منطقة الأنفوشى بالقرب من قلعة قايتباي، ويختلف سعر الرحلة على حسب اليخت وعدد الأفراد، وتنتهى الرحلة بأكل سمك في واحد من المطاعم المشهورة في منطقة الأنفوشى مثل عروس البحر.