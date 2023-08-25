صالون "ابن الهيثم" لثقافة الطفل يناقش تطبيقات النانو بالتعاون مع القومي للبحوث

تحت رعاية ا د نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة و إشراف ا د هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، التقى أطفال المركز القومى لثقافة الطفل بمقر المركز القومي لثقافة الطفل بالهرم ضمن فعاليات صالون ابن الهيثم العلمي فى لقاء حول النانو .

جاء ذلك فى إطار التعاون بين القومي للطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف و المركز القومي للبحوث برئاسة اد حسين درويش .

تناول اللقاء استكشاف المواد: تطبيقات مختلفة لتكنولوجيا النانو مع اد مدحت احمد عبدالخالق ابراهيم

استاذ الاطياف وتطبيقاتها عميد معهد البحوث الفيزيقية الاسبق، مقدمه عن تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها

وتم توضيح اسباب تميز المواد في الابعاد النانومترية وقابلية هذه المواد للعديد من التطبيقات في العديد من مجالات الحياه.

وشاركت أيضا أ.د. حنان جودة أحمد الحايس استاذ علوم المواد النانوتكنولوجي وتطبيقات في المجالات الالكترونية.

تم التركيز علي تطبيقات حديثة لتقنيه النانو في مجالات العلوم الالكترونية والتطبيقية، وشاركت ا د. هند احمد عزت باحث علوم المواد تطبيقات النانوتكنولوجي في مجال علوم الفضاء.

الجدير بالذكر أن علوم النانو اصبحت ركيزة في مجال علوم الفضاء وهو ما تناولته الدكتورة هند في محاضرتها

وشارك د. احمد رفعت حول تطبيقات طيفية مهمه في علوم المواد .

تم التركيز علي أجهزة قياس حديثة تستخدم في مجال علوم المواد.

أدارت اللقاء و تشرف على الصالون د مروة عادل مدير إدارة البحوث.