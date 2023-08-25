قوافل بيطرية وندوات إرشادية لتعريف المربين بطرق الوقاية للحفاظ على الثروة الحيوانية بكفرالشيخ

وجه محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، بضرورة تكثيف القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى ونجوع المحافظة، مشيدا بالقوافل البيطرية التي شهدها عدد من قرى المحافظة ببعض المراكز.

كما وجه محافظ كفرالشيخ بعقد المزيد من اللقاءات والندوات الإرشادية لتعريف المربين بطرق الوقاية، وأهمية تحصين الماشية وإجراء التحصينات الدورية لتفادي أخطار الأمراض بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الأداء لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وقدم مدير عام الطب البيطري الدكتور محمد بشار، تقريراً عن أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وحملات الترقيم والتسجيل، مشيراً إلى الانتهاء من تحصين 213 ألف رأس ماشية، أكثر من المستهدف، 212 ألف رأس الماشية، فتم تحصين الماشية التي جرى نقلها من المحافظات الأخرى للمحافظة سواء بالأسواق أو بمداخل المحافظة.