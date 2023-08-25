بث مباشر النصر والفتح .. مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر

مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلاشوت

بث مباشر النصر والفتح يلا شوت .. مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر يلاشوت ، يستعد النصر لمواجهة الفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2024، وذلك بعد أيام قليلة من تأهله إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

ويسعى النصر لتحقيق انتصاره الأول في الدوري بعد تلقيه هزيمتين في الجولتين الأولى، وهو ما يضع المدرب لويس كاسترو تحت ضغط إضافي لتحقيق الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن يحل النصر ضيفًا على الفتح في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويدخل الفتح المباراة بعد أن فتح مشاركته في الدوري بالتعادل مع التعاون ثم حقق فوزًا عريضًا على الأخدود بثلاثية، وهو ما يزيد من حماسة المباراة.

وستقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، في تمام الساعة 9:50 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستكون منقولة على قنوات دوري بلس.

ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024؟

يمكنك متابعة مباراة النصر والفتح مجانًا إذا كنت داخل السعودية فقط.

يتم ذلك من خلال قناة SSC1 SD، والمتاحة فقط عبر قمر عرب سات، وتقدم المباراة بتقنية مشاهدة عادية ومن دون تغطية شاملة.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024؟

بجانب قناة SSC1 SD المفتوحة في السعودية، يمكنك متابعة مباراة النصر والفتح عبر قناة SSC1 HD.

لكن في هذه الحالة سيتعين عليك سواءً كنت داخل أو خارج المملكة، أن تشترك في إحدى باقات الشركة الرياضية.

كما ستحتاج إلى شراء جهاز استقبال GOBX، لتتمكن من فك تشفير القناة ومتابعة المباراة.

لن يقتصر نقل مباراة النصر والفتح على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهناك قنوات أخرى كثيرة حول العالم ستنقل اللقاء.

في أمريكا يمكنك متابعة اللقاء عبر FOX Sport، وفي إنجلترا عبر DAZN، أما في البرتغال فهي منقولة عبر Sport TV2.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح

SSC1 SD

SSC1 HD

FOX Sport USA

DAZN

Sport TV2

Canal + Sport 360 HD

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024؟

قنوات SSC الرياضية الناقلة لمباراة النصر والفتح في المنقطة العربية، يمكنك الولوج إليها فقط من خلال القمر الصناعي عرب سات.

تردد SSC على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

من معلق مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024؟

توفر قناة SSC أكثر من خيار للتعليق على مجريات مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024.

عبر القناة الصوتية الأولى سيتواجد المعلق الشهير عيسى الحربين، وعبر القناة الصوتية الثانية المعلق جعفر الصليح.

لمشاهدة مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي اضغط هنا لمشاهدة مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي اضغط هنا

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والفتح مجانًا إذا كنت داخل السعودية من خلال تطبيق "شاهد"، ولكن في هذه الحالة ستكون تقنية المتابعة SD.

أما من خارج السعودية، أو لمتابعة اللقاء بتقنية HD، ستحتاج إلى الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

متى موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024؟

تقام مباراة النصر والفتح مساء الجمعة 25 أغسطس/ آب 2023 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات.