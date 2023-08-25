تفاصيل "الاجتماع العام" المقبل للأرثوذكس في مطرانية صنبو

يترأس نيافة الأنبا برسوم، مطران إيبارشية صنوب وديروط للأقباط الأرثوذكس، الإثنين، فعاليات "الاجتماع العام" بمقر المطرانية بدءًا السابعة مساءً.

يستهل اللقاء بمشاركة خورس الشمامسة وأحبار الكنيسة من خلال اقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم، وتلاوة أسفار مخصصة من الإنجيل يليها إلقاء العظة الروحية المقرر أن تتناول تفسيرات وشرح لآيات الكتاب المقدسة.

يأتي هذا النشاط عقب الانتهاء من فترة صوم العذراء والاحتفال بذكرى صعود جسد البتول أم النور إلى السماء، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير شخصية السيدة البتول أم النور.

امتنع الأقباط خلال الفترات الماضية من تناول اللحوم مكتفين بتناول الأطعمة النباتية واستخدام الزيوت فقط، واشتهرت في تلك الأيام اعداد أطعمة تعود في أصلها للعهد الفرعوني وهى "الشلولو، والدقة"، وتعتبر بمثابة الاحياء الحي لعادات وتقاليد السابقين.

ويفسر نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، في حديثه عن تمت تسمية هذا الصوم بـ "العذراء"، تقدير لمحبة الأقباط السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة، وهو كغيره من العبادات التي تحتفى الكنيسة به حسبما ورد في تفسير نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة في حديثه عن أهمية "صوم العذراء" في الكنيسة القبطية.