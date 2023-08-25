باحث: انضمام مصر إلى مجموعة بريكس يدل على قوة اقتصادها (فيديو)

قال الدكتور أحمد سيد محمد باحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ انضمام مصر لمجموعة بريكس جاء نتيجة لثمار السياسات الخارجية والتنموية الداخلية التي تنتهجها منذ 10 سنوات.

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السياسة الخارجية قائمة على فلسفة التوازن

وأضاف “محمد” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أن السياسة الخارجية قائمة على فلسفة التوازن في بناء شراكات متعددة مع الأطراف المختلفة في الشرق والغرب والشمال والجنوب في إطار الحياد الإيجابي، إذ إنها ليست جزءً من الاستقطاب العالمي.

مصر منفحتة على كل التجارب التنموية في أمريكا وأوروبا وأفريقيا

وتابع أن مصر منفحتة على كل التجارب التنموية في أمريكا وأوروبا وأفريقيا ووسط أوروبا ووسط آسيا، مشددًا على أن بريكس تكتل عالمي يمثل أهمية كبيرة، ومن ثم، فإن الانفتاح عليه يعكس قوة وفاعلية ورشادة السياسة الخارجية المصرية.

وأكد أن لانضمام مصر إلى بريكس دلالة على قوة الاقتصاد المصري وسلامة ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، فالعالم اليوم قائم على المصلحة الاقتصادية، ففي السابق، كانت التكتلات تقوم على أسس أيدولوجية مثل الاشتراكية والرأسمالية، لكناه الآن تقوم على المصالح وقوة الاقتصاد وتعتمد على ما تقدمه الاطراف المختلفة.

