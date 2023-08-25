مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين يجذب أنظار العالم (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد فعاليات مهرجان وتسليط الضوء على مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية التي انطلقت أمس بحضور عدد من الفنانين والمشاهير.

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الجميع أشادوا بتنظيم مهرجان القاهرة للدراما

وقال موفد التليفزيون المصري، من مدينة العلمين، إن الجميع أشادوا بتنظيم مهرجان القاهرة للدراما، فقد كان على أعلى مستوى من حيث تنظيم بوابات دخول الفنانين وبوابات دخول الميديا، وأشكال الإضاءة والمسرح والريد كاربت.

جمال وروعة مدينة العلمين

وواصل: "الفنانون الذين التقينا بهم وسجلنا معهم كانوا يتحدثون عن اختيار مدينة العلمين الجديدة كي يقام المهرجان فيها، وكلهم كانوا سعداء وأشادوا بجمال وروعة المدينة، كما أن المهرجان أقيم في المنطقة الترفيهية التي تقع بين الأبراج الموجودة وتطل على شاطئ البحر المتوسط مع الألعاب النارية للفنان أحمد عصام".

