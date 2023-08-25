جت سليمة يفوز بجائزة أفضل ديكور فى مهرجان القاهرة للدراما

فاز سامر الجمال بجائزة أفضل ديكور عن مسلسل "جت سليمة" فى توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.

حصد مسلسل "جت سليمة" جائزة أفضل مسلسل كوميدي من مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة.

يستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانى، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي.



وكان عرض مسلسل جت سليمة فى رمضان الماضي عبر قنوات cbc الفضائية.



أحداث مسلسل جت سليمة:

تدور أحداث مسلسل "جت سليمة" في إطار اجتماعي كوميدي، من بطولة محمد سلام، سامي مغاوري، محمد ثروت، مايان السيد.

وكانت تصدرت النجمة دنيا سمير غانم التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهور ابنتها معها لأول مرة كممثلة فى مشهد من مسلسل "جت سليمة" فى الحلقة 12، وأشاد بها الجمهور واعتبروها أنها موهبة جديدة فى عائلة الراحل سمير غانم.

يذكر أن مسلسل "جت سليمة"، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.