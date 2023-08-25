ندوة لذوي القدرات والهمم بعنوان تقبل الآخر بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال محافظة المنيا ، قيام مركز شباب القيس ، بتنفيذ ندوة لذوي القدرات والهمم بعنوان تقبل الآخر ، بحضور رواد وأعضاء المركز ، وقام بإلقاء الندوة إسلام عاشور .

و جاءت محاور الندوة تدور حول كيفية بناء مواطن صالح ، يستطيع أن يسهم في تقدم المجتمع و رفعته بتقبل إختلاف رأي من حوله والتجاوب معهم ، فإن الإختلاف لا يفسد للود قضية ، و لابد من الوصول لنقطة التقاء في الأفكار والرؤى ، وتغليب الصالح العام عن الصالح الخاص ، وعدم التشبث بوجهة نظر واحدة ومناقشة كافة الأطروحات والرؤي في محبة وسلام إجتماعي ، وكان ذلك بحضور مدير المركز سعيد محروس ، وتواجد رئيس مجلس الإدارة ومشرف النشاط ، والمنسق الإعلامي بالمركز محمود طلبه

وفي سياق متصل ، نفذ مركز شباب بني علي التابع لإدارة شباب بني مزار مسابقة لعمل بحث ديني كان موضوع البحث فيه عن (غزوة احد ) ، و تسلم مشرف النشاط الأبحاث المقدمة للمركز من الأعضاء المشاركين، وعددهم ١٢ طليع ، وتم مناقشة الأعضاء في موضوع البحث، وما هي الأهداف المستفادة من عمل البحث ، وسوف يقوم احد المتخصصين بتقيم الأبحاث لإختيار افضل الأبحاث المميزة ، وتسليم الجوائز لهم من قبل إدارة المركز، بإشراف ومتابعة مدير المركز عاطف إسلام ورئيس مجلس الإدارة ناصر طة ، مشرف النشاط والمنسق الإعلامي للمركز محمود محمد دياب

ويأتي ذلك بتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي محمد عكاشة، ووكلاء المديرية للشباب والرياضة وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن.