باحث: انضمام مصر إلى بريكس هدفه الانفتاح على كل التجارب التنموية (فيديو)

قال الدكتور أحمد سيد محمد باحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ تجمع بريكس يمثل 31% من الناتج العالمي، أي يزيد عن الثُلث وتخطى مجموعة السبع الصناعية الكبرى، وبه أكثر من 43% من سكان العالم، ومع انضمام 6 دول ستزيد هذه النسبة عن 50%، مؤكدًا ان مصر تستهدف الانفتاح على كل التجارب التنموية للصين وروسيا والاقتصادات الأخرى مثل الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.

اقرأ أيضا .. بوتين: روسيا مهتمة بتطوير علاقات متعددة الأوجه مع إفريقيا

بريكس يضم أكثر من ثلث مساحة العالم

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن بريكس يضم أكثر من ثلث مساحة العالم بعد انضمام 6 دول، وبه أكثر من ربع حجم التجارة العالمي.

روسيا والصين دولتان مهمتان في النظام الدولي الاقتصادي والسياسي

وتابع، أن روسيا والصين دولتان مهمتان في النظام الدولي الاقتصادي والسياسي، فالصين لديها أكبر اقتصاد عالمي، وروسيا قوة كبيرة، وهو ما سيفيد مصر بعد الانضمام إلى بريكس.



وواصل: "بريكس تجمع مهم، والآن تسود لغة المصالح والعالم كله يتجه إلى التنمية، في ظل وجود شعار التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية، حيث تحاول الدول بناء الشراكات وجذب الاستثمارات وبناء علاقات قوية".

