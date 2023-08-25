ناقد فني: أجواء الفرحة والسعادة سادت العلمين في عرس الدراما (ِشاهد)

أعرب الناقد الفني أحمد سعد الدين، عن سعادته بحفلات العملين الجديدة، مؤكدًا أن احتفالات أمس كانت بمثابة عرس الدراما، حيث سادت أجواء الفرحة والسعادة مدينة العلمين الجديدة.

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وأضاف “سعد الدين” خلال مداخلة هاتفية مع قناة “DMC” اليوم الجمعة، أن الجمهور تفاعل مع الفنان تامر حسني، بشكل كبير فور ظهوره على المسرح، مشيدًا بجمال الأجواء في العلمين والتنظيم المتميز للحفلة وفرحة الجمهور.

جوائز لجنة التحكيم

وتابع: “وجود عرس الدراما ونجومها كانوا على أرض العلمين بالأمس، كما أن توزيع الجوائز استلمها من يستحقها بالفعل من الفنانين سواء جوائز للجنة التحكيم وجوائز للجمهور”.

الفنان مدحت صالح

ونوه الناقد الفني، إلى أن ظهور الفنان مدحت صالح، خلق جو من الأصالة والإنسجام، مشددًا على أن وجود مدحت صالح لـ 40 عاما على ساحة الفن جعله يتميز بصوته الجميل سواء في أغانيه أو التترات.