المصريون بالنمسا يغلقون على انضمام مصر لمجموعة بريكس: "شهادة لمكانتها"

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن المصريين بالخارج استقبلوا باستبشار كبير انضمام مصر لمجموعة بركس.

وأكد بهجت العبيدي أن الدعوة التي وجهتها دولة جنوب أفريقيا التي شهدت التئام اجتماع مجموعة بريكس لمصر بالإضافة لخمسة دول أخرى هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وأثيوبيا والأرجنتين وإيران لتنضم للخمس دول التي تضمهم المجموعة الآن وهم: روسيا والهند والبرازيل والصين بالإضافة لجنوب أفريقيا إنما يعكس أهمية الدولة المصرية من ناحية، والتأكيد على مكانتها من ناحية أخرى بالإضافة لأن هذه الدعوة تعد برهانا عمليا على صحة الطريق الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بالدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة وفي كافة المجالات وفي القلب منها المجال الاقتصادي حيث أن التجمع في الأساس تجمعا اقتصاديا.

بهجت العبيدي: إنضمام مصر لمجموعة بريكس سينعكس بالإيجاب على اقتصاد الدولة المصرية



وأضاف بهجت العبيدي أن انضمام مصر لمجموعة بريكس سينعكس بكل تأكيد بالإيجاب على الدولة المصرية في عديد المجالات وفي مقدمتها المجال الاقتصادي حيث أن من بين مزايا هذا التجمع التعامل بالعملات المحلية للدول المنضوية تحته، وهو ما سيرفع الضغوط المتزايدة على الاحتياط التقدي من العملة الأجنبية التي تعاني مصر من نقصها بشدة في الآونة الأخيرة.

الفوائد المنتظرة من الانضمام لمجموعة بريكس



وواصل مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج: إن تحالف مجموعة بريكس يسعى لأن يكون بديلا للبنك الدولي وهو ما يعني خروج الدول المنضوية تحت لوائه بعيدا عن تلك الشروط المجحفة للمؤسسة المالية العالمية والتي لا تنظر بعين الرحمة للفئات الأكثر فقرا في الدول التي تقوم بتمويلها بقروض مشروطة شروطا مجحفة.



وتابع العبيدي: إن من الفوائد المنتظرة من الانضمام لمجموعة بريكس هو التبادل التجاري مع تلك الدول الإحدى عشرة والتي تمثل أهم الاقتصادات الناشئة في العالم وهو ما سيعود بالنفع على كل هذه الدول في ذات الوقت الذي سيرفع الضغط عن الدولار حيث أن هذا التبادل التجاري سيصبح بالعملات المحلية كما ذكرنا آنفا.