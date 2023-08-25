وزير العمل ومحافظ جنوب سيناء ومدير مكتب منظمة العمل يفتتحون دورة تدريبية بشرم الشيخ

يفتتح وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مساء اليوم الجمعة بشرم الشيخ، دورة تدريبية بشأن "التناول الاعلامي لموضوعات العمل ومعايير العمل الدولية"،والتي يشارك فيها "محرري العمل" من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة ،وقنوات فضائية،ووكالات أنباء.



وتستمر الدورة ثلاثة أيام، تبدأ بجلسة افتتاحية مساء اليوم الجمعة، يلقى خلالها وزير العمل حسن شحاتة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يليها عرض البرنامج الزمني للدورة وإستطلاع آراء المشاركين عنها.



ويتضمن اليوم الثانى من الفعاليات "مشاورة إعلامية" عن منظمة العمل الدولية من حيث"التعريف، والنشأة، والهيكل، والتكوين، والأهداف، والآليات"، بالإضافة إلى دستور منظمة العمل الدولية،و إعلان فيلادلفيا، يقدمها إبراهيم شعبان إستشاري تدريب وتعزيز قدرات، يليها مؤتمر صحفي مشترك لوزير العمل حسن شحاتة، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، يتضمن الإجابة على تساؤلات الإعلاميين.



وأكدت الوزارة، أن منظمة العمل الدولية هي إحدى منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال العمل،تأسست في أكتوبر 1919،تضم في عضويتها 187 دولة حول العالم ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال،وتربطها بمصر شراكة في عدد من ملفات وموضوعات العمل منها مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمصر".