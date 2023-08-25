المؤشر نيكاي الياباني يهبط 2 % بعد تراجع أسهم شركات الرقائق

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن المؤشر نيكاي الياباني منخفضًا 2%، اليوم الجمعة، مع تراجع سهمي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطين بالرقائق الإلكترونية، بعد توقف مكاسب سهم "نفيديا" المدرج في الولايات المتحدة.

شركات الرقائق

وهبط المؤشر نيكي 2.05% ليغلق عند 31624.28 نقطة، في أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لكنه حقق مكاسب أسبوعية 0.55%، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.88% إلى 2266.40، مسجلًا خسائر أسبوعية 1.3%.

وهوى سهم أدفانتست اليابانية لصناعة معدات اختبار الرقائق 9.99%، كما هبط سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 5.93% ونظيرتها سكرين هولدينجز 3.44%، وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 3.05%.