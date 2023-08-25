تعرف على أسعار بيع مواد البناء في المنيا

تشهد شون ومحلات بيع مواد البناء بمحافظة المنيا ، اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 ، إستقرارا ملحوظا ، حيث يقبل مواطني وشعب المنيا ، لشراء مواد البناء في الريف والحضر وكذلك شركات المقاولات والتي تشمل " الحديد والأسمنت والأسمنت الأبيض والجبس" .

حيث جاءت أسعار الحديد ، وبلغ سعر طن حديد عز بـ 31000 جنيهًا ، وسجل سعر طن حديد عطية نحو 32000 جنيهًا ، وبلغ سعر حديد سرحان نحو 31000 جنيهًا ، وجاء سعر حديد المراكبي 33500 جنيهًا للطن، وسجل حديد الكومي سعر 33000 جنيهًا ، وبلغ سعر حديد المعادي سجل 31000 جنيهًا للطن ، وجاء سعر طن حديد المصريين نحو 32500 جنيهًا ، وبلغ سعر حديد بشاي 33500 جنيهًا للطن، بلغ سعر حديد العتال 32800 جنيهًا ، بينما سجل سعر طن حديد العشري 31500 جنيهًا ، سعر حديد بيانكو 30000 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد مصر ستيل 31000 جنيهًا للطن ، وسجل حديد الدخيلة سعر 33100 جنيهًا للطن ، وبلغ سعر حديد المراكبي 33000 جنيهًا للطن.

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم بشون ومحلات المنيا ، حيث بلغ سعر طن الأسمنت المسلح سعرًا 1750 جنيهًا ، جاء سعر طن أسمنت النصر بـ 1710 جنيهًا ، وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل 1680 جنيهًا ، وبلغ سعر طن أسمنت المخصوص 1720 جنيهًا ، وجاء سعر طن الأسمنت العسكري نحو 1700 جنيهًا ، وبلغ سعر طن أسمنت حلوان سجل نحو 1730 جنيهًا ، وبلغ سعر طن أسمنت العسكري بـ 1700 جنيهًا ، وجاء سعر طن الأسمنت المعلم نحو 1680 جنيهًا ، وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1040 لــ 1100 جنيهًا ، وسجل الأسمنت المقاوم بين 1710 لـ1850 جنيهًا، وسجل سعر الأسمنت الأبيض من 3450 لــ 3600 جنيهًا .

وجاءت أسعار طن الجبس بالشون والمحلات التجارية لبيع مواد البناء بالمنيا ، حيث استقر سعر طن منتج جبسينا بقيمة 860 جنيهًا للطن للمستهلك، وبلغ سعر طن جبس البلاح إكسبريس ليصل 630 جنيهًا للطن للمستهلك، وبلغ سعر طن جبس العامرية ليصل 655 جنيهًا للمستهلك، وسجل سعر طن جبس السويس نحو 580 جنيهًا للمستهلك ، وبلغ سعر طن جبس نجوم سيناء المعمار بنحو 690 جنيهًا للمستهلك، وبلغ سعر طن جبس قنا نحو 750 جنيهًا للطن للمستهلك.

وجاءت أسعار المتر المكعب الرملة الزلط بالسوق المحلي للشون والمحلات بالمنيا ، سجل سعر المتر مكعب الرمل الناعمة للمستهلك ارتفاعا ليصل من 75 إلى 85 جنيهًا ، وبلغ سعر المكعب ارتفاعا الرمل خشن للسمتهلك من 85 إلى 95 جنيهًا ، وبلغ سعر زلط عادة للمتر المكعب ارتفاعا من 160 إلى 190 جنيهًا، وبلغ سعر المتر مكعب زلط فينو ارتفاعا من 255 إلى 275 جنيهًا، وسجل سعر المتر المكعب الزلط المخصوص ارتفاعا من 200 إلى 210 جنيهًا، بينما جاء سعر المتر مكعب الزلط السن 2 مقاس 22 مترا مكعبا ارتفاعا من 200 إلى 210 جنيهًا.

وجاء سعر الألف طوبة بالسوق المحلي للشون والمحلات بالمنيا ، وسجل سعر ألف طوبة من الطوب أحمر مقاس 24×11×6 سم بقيمة 900 جنيهًا للمستهلك، وسجل سعر الطوب الأحمر مقاس 24×11×12 سم بقيمة 1,500 جنيهًا للمستهلك، وجاء سعر الطوب الأحمر مقاس 25×12×13 سم بقيمة 2,200 جنيهًا للمستهلك، وبلغ سعر الطوب الوردي مقاس 25×12×6 سم بقيمة 2,300 جنيهًا للمستهلك، وجاء سعر الطوب خفيف مقاس 60×20×20 سم بقيمة 2,125 جنيهًا، بينما بلغ سعر الطوب الأسمنتي مفرغ مقاس 40×20×20 سم بقيمة 8,000 جنيهًا، وبلغ سعر طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم بقيمة 5,800 جنيهًا، وسجل سعر الطوب الأسمنتي مصمت مقاس 25×12×6 سم بقيمة 1,400 جنيهًا.