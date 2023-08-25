الجمعة 25 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 182 ألف عقار مخدر بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 182 ألف عقار مخدر بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتاجرى المواد المخدرة.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح) بالاتجار فى العقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك.. وبالتفتيش عُثر على (عدد 182,000 قرص لعقار "ترامادول" المخدر).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدامهما للسيارتين فى النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (18,200,000) ثمانية عشر مليونا ومائتى ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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