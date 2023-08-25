الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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زوجة و 3 أبناء يرثون إمبراطورية قائد فاجنر الاقتصادية| شاهد

أسرة قائد فاجنر
أسرة قائد فاجنر

أصبحت امبراطورية قائد فاجنر الاقتصادية، محط أنظار العالم بعد مقتل زعيم مجموعة فاجنر العسكرية الروسية في تحطم طائرة، والتي انفجرت في سماء موسكو مع عدد من رفاقه. 

امبراطورية قائد فاجنر الاقتصادية

وبات السؤال مطروح على في أصداء العالم، من الذي سيرث مليارات فاجنر؟ ، زوجة وثلاثة أبناء، أم سيد الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وتصل ثروة قائد فاجنر الشخصية، لنحو ملياري جنيه استرليني وأكثر من مليار دولار، فيما تسيطر مجموعة فاجنر على أكثر من 100 شركة ومنصة وكيان اقتصادي ، بينها 6 شركات في التعدين ، والتي تسهل عملها شبكة أخرى من شركات التوريد والخدمات اللوجستية . 

 

وتمتلك مجموعة فاجنر عوائد مالية واسعة، تتوزع بين عدة قارات، وتعمل في عدة مجالات ،مثل المناجم الطبيعية في مالي والسودان وافريقيا الوسطى، فضلا عن مليارات الدولارات التي تتلقاها من المال العام والاستخبارات العسكرية الروسية . 

امبراطورية قائد فاجنر الاقتصادية

ويقول ماتيوشين فيكتور، خبير في حل النزعات الدولية، بجامعة تافريسكي: إن التقدير الصحيح لثراوت فاجنر أمر صعب، والسيطرة على منابع ثروات فاغنر لن تكون سهلة لأن معظمها غير قانوني. 

 

ويتوقع أن ترث زوجته وابنتيه وابنه إمبراطورية فاجنر الاقتصادية، ولكن هناك وريث أكبر ، وكان فاجنر معتاد أن يناديه "بابا" وهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وهو صديق الأمس البعيد وعدو الأمس القريب . 

 

قائد مجموعة فاجنر 

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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