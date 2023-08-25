تعرف على الحالة المرورية بالدقهلية

تشهد الطرق الرئيسية في محافظة الدقهلية، صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية بحركة السير وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.وظهر انسياب في حركة السير أعلى كوبري سندوب العلوي ،وكوبرى الجامعة مع انتظام حركة سير السيارات بجميع الشوارع ، المؤدية إلى جامعة المنصورة كما ظهرت سيولة مرورية لشارع الجيش وشارع قناة السويس

وانتظمت حركة السيارات بمنطقة وسط البلد كما يشهد كوبري سندوب وكوبرى الجامعة وكوبرى طلخا انتظامًا بحركة السيارات.

وشهدت حركة السيارات، بطريق المنصورة القاهرة والمنصورة بورسعيد وكذا المنصورة الزقازيق انتظاما وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتتابع غرفة عمليات إدارة مرور الدقهلية حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق،

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وتم الدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع، كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف؛ للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

