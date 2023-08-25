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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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باحثة: انضمام مصر لمجموعة بريكس سيكون له مكاسب اقتصادية وسياسية كثيرة (فيديو)

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

قالت الدكتورة ميرنا أسامة باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ انضمام مصر لمجموعة بريكس سيكون له مكاسب اقتصادية وسياسية كثيرة، مشيرةً إلى أنه سيساعد في جذب الاستثمارات، كما أن مصر مرتبطة بعلاقات تجارية كبيرة مع الدول الأعضاء، وبالتالي، فإن الانضمام سيزيد من هذه المعاملات. 

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وأضافت “أسامة” خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن استخدام العملة المحلية في التجارة بين الدول من شأنه تقليل الطلب على الدولار، وسيقلل هيمنة الدولار ويقلل الطلب على تدبير العملة الأجنبية، وهو مكسب كبير.

 بنك التنمية الجديدة سيساهم في القروض والمنح بشكل كبير

وتابعت الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: “بنك التنمية الجديدة سيساهم في القروض والمنح بشكل كبير، وهو ما يعفينا من الشروط القاسية لصندوق النقد الدولي والتي تتطلب في بعض الأحيان خفض قيمة العملة”. 

 توفير المواد الغذائية 

وأكدت أن مصر إن استطاعت توفير المواد الغذائية بفائض كبير وتصديرها إلى دول مجموعة بريكس فإن هذا الأمر سيكون له عائد اقتصادي عليها. 
 

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