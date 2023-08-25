أسعار الدواجن باسواق قنا اليوم الجمعة ٢٥_٨_٢٠٢٣

تشهد اسواق اللحوم البيضاء استقرارا فى أسعارها هذا الأسبوع لدى بائعى الطيور فى اسواق محافظة قنا، فقد سجل سعر كيلو الفراخ الأبيض ما بين 68 و70 جنيها، فى حين سجل سعر كيلو الحمام البلدى الجوز ما بين 110 و 120 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدى ما بين 100 إلى 120 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم الرومى 190 جنيه، فيما استقر سعر كيلو البط عند حاجز 125 جنيها.

وذكر عبد الباسط بائع طيور بقنا، أن هناك انخفاضا فى أسعار اللحوم خلال تلك الأيام بمختلف أنواعها، مضيفاً ان هذا الانخفاض يتراوح ما بين 6 إلى 7٪ عن سعرها عما كانت عليه فى السابق.

وأوضح ان هناك استقرار فى الاسعار وخاصة اللحوم البيضاء التى تعد البديل الأول للحوم الحمراء مرتفعة الكلفة مقارنتا باسعار اللحوم البيضاء.