عرض اتحاد جدة لـ صلاح يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

سلطت الصحف الإنجليزية صباح اليوم الجمعة، الضوء على عرض اتحاد جدة السعودي حول ضم محمد صلاح نجم الريدز، ومحاولة إدارة ليفربول الإبقاء على الفرعون المصري.



وسافر أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة إلى لندن منذ أيام من أجل إتمام صفقة جابرييل مدافع آرسنال، بالإضافة لتكثيف المفاوضات مع ممثلي محمد صلاح، وناديه ليفربول بشأن التعاقد مع قائد منتخب مصر.



وكان "صلاح" وقع على عقد جديد مع ليفربول في الصيف الماضي، حتى صيف 2025.

كتبت صحيفة "تلجراف"، "ليفربول يحذر السعوديين بشأن صلاح..."مو" ليس للبيع.



فيما عنونت صحيفة "تايمز"، " السعوديون لديهم رغبة في ضم صلاح..الدوري المنافس يستعد لجعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم.



بينما كتبت صحيفة "ديلي ستار"، أن ليفربول سيغير اتجاه أي عروض سعودية لـ "مو" في إشارة لرفض الريدز التفريط فيه.





التلجراف

تايمز