العظمى ٤٣ درجة الحرارة اليوم الجمعة ٢٥_٨_٢٠بقنا

تشهد الأحوال الجوية بنطاق محافظة قنا، اليوم الجمعة، استقرارا نسبياً فى احوال الطقس، مدعومه بانخفاض تدريجى فى درجات الحرارة خاصة فى ساعات الصباح الأولى من بداية اليوم ومع حلول المساء.

حيث يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة مع حلول الليل، ويستمر نشاط الرياح علي معظم الأنحاء لتسود أجواء حارة نهارا مائله للبرودة فى ساعات الليل، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة مع حلول ساعات الليل خاصة على المراكز الشمالية للمحافظة ابتداءً من مركز الوقف ودشنا ونجع حمادى وفرشوط وابو تشت، فيما ترتفع الحرارة نسبياً على باقى أجزاء المحافظة الجنوبية، بداية من قنا عاصمة المحافظة مرورا بمراكز قفط وقوص ونقادة وذلك لقربها من خط الاستواء.

وعن حركة الرياح حيث تشهد المحافظة انخفاض حركة الرياح، حيث يقل نشاط الرياح على كافة أنحاء المحافظة خلال تلك الساعات، مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار واختفاء السحب على مختلف أنحاء المحافظة.

وعن درجات الحرارة فقد سجلت درجات الحرارة طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية اليوم الجمعة الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى٤٣ درجة، والمحسوسة ٤٤ درجة، و ٢٧ درجة لصغرى.