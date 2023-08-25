الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انضمام مصر للبريكس فرصة عظيمة للاقتصاد المصري

بريكس
بريكس

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن انضمام مصر لدول مجموعة بريكس،  تؤكد ان مصر من ضمن ٦ دول وضعت في بؤرة اهتمام متخذي القرار في البريكس وان هذا يؤكد نجاح موقف مصر وقيادتها سياسيا واقتصاديا وافريقيا وان هذه الدعوة لم تكن الا بناء علي ثقل مصر ودورها المحوري في معادلة قطبية العالم القادم وهو فرصة عظيمة للاقتصاد المصري، وتمنح مصر فرصة للمشاركة في سوق بريكس مشتركة تعتمد على العملات المحلية للدول المشاركة.

txt

العجمي يشرح فوائد مصر من الانضمام لمجموعة البريكس

txt

النائب أيمن محسب: "البريكس" ستساهم في خلق فرص لتنشيط الصادرات المصرية

فرصة لعقد صفقات متكافئة 


وأضاف الشرقاوي، في تصريحات خاصة ل"الوفد"، أن إنضمام مصر لتكتل بريكس سيمنح مصر فرصة كبيرة للمساهمة والمشاركة بمنتجاتها المصرية في الأسواق العالمية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لعقد صفقات متكافئة مع العديد من الكيانات الاقتصادية الهامة.

خفض الطلب على الدولار 


واشار  رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن سيكون له مردوده في التقليل النسبي وخفض الطلب على العملة الدولارية، مما يعيد ترتيب التوازنات العالمية اقتصاديا في مواجهة الهيمنه الغربية. 

مواد متعلقة

وكيل مجلس الشيوخ: انضمام مصر لمجموعة "بريكس" اعتراف بمكانة مصر الاقتصادية والسياسية

مصطفى بدرة: بريكس تختار أفضل الاقتصاديات للانضمام إليها

عضو شعبة المستوردين: يوضح فوائد انضمام مصر إلى مجموعة بريكس

روسيا: جميع أعضاء "بريكس" يُؤيدون الاحتفاظ بالاسم الحالي

إنضمام مصر لمجموعة البريكس يقلل هيمنة الدولار الأمريكي على التجارية العالمية

سليمان وهدان: انضمام مصر إلى البريكس سيحقق مكاسب سياسية واقتصادية