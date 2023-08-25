انضمام مصر للبريكس فرصة عظيمة للاقتصاد المصري

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن انضمام مصر لدول مجموعة بريكس، تؤكد ان مصر من ضمن ٦ دول وضعت في بؤرة اهتمام متخذي القرار في البريكس وان هذا يؤكد نجاح موقف مصر وقيادتها سياسيا واقتصاديا وافريقيا وان هذه الدعوة لم تكن الا بناء علي ثقل مصر ودورها المحوري في معادلة قطبية العالم القادم وهو فرصة عظيمة للاقتصاد المصري، وتمنح مصر فرصة للمشاركة في سوق بريكس مشتركة تعتمد على العملات المحلية للدول المشاركة.

فرصة لعقد صفقات متكافئة



وأضاف الشرقاوي، في تصريحات خاصة ل"الوفد"، أن إنضمام مصر لتكتل بريكس سيمنح مصر فرصة كبيرة للمساهمة والمشاركة بمنتجاتها المصرية في الأسواق العالمية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لعقد صفقات متكافئة مع العديد من الكيانات الاقتصادية الهامة.

خفض الطلب على الدولار



واشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن سيكون له مردوده في التقليل النسبي وخفض الطلب على العملة الدولارية، مما يعيد ترتيب التوازنات العالمية اقتصاديا في مواجهة الهيمنه الغربية.