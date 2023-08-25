انضمام مصر للبريكس خطوة تاريخية وتلغي هيمنة الدولار

أكدت الدكتورة هدى جلال يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، ورئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية، أن انضمام مصر لعضوية مجموعة بريكس هو خطوة تاريخية ومسمار لثتبيت عرش الأقتصاد المصري بأفريقيا والمنطقة كلها ويقضى على العديد من الأزمات المتعلقة بهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي.

حجم التبادل التجاري



وأشارت يسي، في تصريحات خاصة ل" الوفد" ، أن إنضمام مصر لتكتل بريكس سيؤثر بالإيجاب على حجم التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء، مما يحل بشكل كبير أزمة الدولار، ويفتح لمصر أسواقًا جديدة بين الدول المنضمة في تكتل البريكس.

الاقتصاد المصري



وأضافت رئيس اتحاد المستثمرات العرب، ان تكتل البريكس يمد قنوات جديدة للاقتصاد المصري بخلاف صندوق النقد الدولي، فضلًا عن توفير سيولة أكبر من العملات الأجنبية بعيدًا عن الدولار.