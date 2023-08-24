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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى بكري يكشف أهمية انضمام مصر لتحالف البريكس (فيديو)

الإعلامي مصطفي بكري
الإعلامي مصطفي بكري

علق الإعلامي مصطفى بكري، على إعلان رئيس جنوب أفريقيا انضمام مصر و5 دول لتحالف البريكس، مشيرا إلى أن هذا التكتل نقطة تحول هامة، وستبدأ فعالياته مطلع الموسم القادم.

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تكتل البريكس يمتلك 26% من الناتج الإجمالي العالمي

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن تحالف البريكس، تكتل اقتصادي عالمي، مؤكدا أنع يضم  روسيا والهند بما لهما سيطرة على سوق الحبوب، ودول صناعية مثل الصين، لذا فأن تكتل البريكس" يمتلك 26% من الناتج الإجمالي العالمي.


وأكد  أن تكتل “البريكس” أكبر تكتل إقتصادي عالمي في القرن الواحد والعشرين، لذا فإن إنضمام مصر سيعمل على تقليل الضغط على الدولار.

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