أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الأقصر اليوم الجمعة

سجلت أسعار الخضروات و الفاكهة، في أسواق الأقصر اليوم الجمعة، استقرارا نسبيًا، حيث بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيهًا، بينما التفاح البلدي سجل 35 جنيه.

وسجل سعر التفاح الأصفر فسجل 55 جنيها للكيلو، بينما العنب البناتى فسجل 25 جنبها، وسجل سعر العنب الاسود 25 جنيه، وتراوح سعر البطيخ بأسواق الجمعة بين 40 و60 جنيها فيما سجل سعر الخوخ 50 جنيها، التين 30 حنبها، وسعر البرقوق 50 جنيها.

وسجل سعر كيلو المانجو البلدى بين 10 إلى 15 جنيها، أما كيلو الزبدة فبلغ سعره 20 جنيها، وسجل كيلو المانجو العويسي 25 جنيها.



ثانياً الخضراوات:

سجل سعر الطماطم اليوم 15 جنيها، والبطاطس 12 جنيها، أما كيلو الثوم فقد سجل 50 جنيها، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، وكيلو الخيار 15 جنيها، وسعر كيلو الليمون 40 جنيها، والبصل الاحمر للكيلو 25 جنيها، الباذنجان الحشو 10 جنيهات، والبامية 25 جنيها، اما الجزر فسجل 20 جنيها.