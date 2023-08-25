طقس المنيا.. حار نهارًا لطيف ليلًا والصغرى 23 درجة

تشهد محافظة المنيا ، إحدى محافظات شمال الصعيد ، اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 ، طقسا حارا طوال ساعات النهار لطيف ليلا على ر بوع البلاد ، وسجلت درجات الحرارة العظمى 37 والصغرى 23 درجة ، بحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية .

وكشف تقرير خبراء هيئة الأرصاد اليوم الجمعة ، أن تسود أجواء رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد نشاط الرياح على معظم أنحاء البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة ، ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الكمامات أثناء النزول إلى الشارع ، وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة ، القاهرة العظمى 33 والصغرى 25 ، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، العاصمة الإدارية العظمى 34 والصغرى 24، 6 أكتوبر العظمى 34 والصغرى 23، بنهــــا العظمى 33 والصغرى 23.

دمنهور العظمى 32 والصغرى 23، وادي النطرون العظمى 33 والصغرى 23، كفر الشيخ العظمى 33 والصغرى 23، المنصورة العظمى 32 والصغرى 24، الزقازيق العظمى 33 والصغرى 24، شبين الكوم العظمى 33 والصغرى 24، طنطا العظمى 32 والصغرى 23، دمياط العظمى 32 والصغرى 24، بورسعيد العظمى 31 والصغرى 24، الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 23، السويس العظمى 34 والصغرى 22، العريش العظمى 32 والصغرى 23.

رفح العظمى 30 والصغرى 23، رأس سدر العظمى 35 والصغرى 26، نخل العظمى 36 والصغرى 21، كاترين العظمى 35 الصغرى 17، الطور العظمى 35 الصغرى 27، طابا العظمى 37 والصغرى 25، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، العلمين الجديدة العظمى 30 والصغرى 23، مطروح العظمى 32 والصغرى 22، السلوم العظمى 32 والصغرى 22، سيوة العظمى 36 والصغرى 24، رأس غارب العظمى 38 والصغرى 27، الغردقة العظمى 39 والصغرى 29، سفاجا العظمى 39 والصغرى 28.

مرسى علم العظمى 39 والصغرى 29، شلاتين العظمى 41 والصغرى 31، حلايب 36 29، أبو رماد العظمى 37 والصغرى 30، رأس حدربة العظمى 36 والصغرى 29، الفيوم العظمى 36 والصغرى 23، بني سويف العظمى 36 الصغرى 23، المنيا العظمى 37 والصغرى 23، أسيوط العظمى 38 والصغرى 24، سوهاج العظمى 40 والصغرى 25، قنا 43 والصغرى 27، الأقصر العظمى 43 والصغرى 27، أسوان العظمى 44 والصغرى 29 ، الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 27 ، أبوسمبل العظمى 44والصغرى 30