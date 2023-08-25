الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ننشر اعترافات لص مواتير المياه بالخليفة

لص مواتير المياه
لص مواتير المياه بالخليفة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عن أن المتهم بسرقة مواتير المياه من داخل العقارات بمنطقة الخليفة، اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة سابقة بأسلوب الفك. 

وأضاف المتهم، أنه ينفذ عمليات السرقة فى منتصف الليل بعد التأكد من غياب حركة سكان العقار المقرر سرقته، لافتا إلى أنه يسرق ماتور واحد من كل عقار حتى لا يتم ضبطه أثناء عملية السرقة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة)، يسرق مواتير المياه من داخل العقارات بدائرة القسم، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

مواد متعلقة

أدعية مستحبة يوم الجمعة عليك ترديدها

من صلاح سالم للأوبرا.. حركة المرور صباح اليوم

الحالة المرورية بمحور صفط اللبن صباح اليوم الجمعة

وزير الطيران يوجه رسالة شكر لعامل نظافة لأمانته

الحالة المرورية بالعباسية وكوبري أكتوبر صباح اليوم

عصام السقا أفضل ممثل دور ثانٍ عن "جعفر العمدة" ويهديها لمصطفى درويش