اﻟﻴﻮم اﻧﻄﻼق ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺪورة اﻟـ٣١ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻘﻠﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻐﻨﺎء

فايا يونان ومدحت صالح نجوم حفل الافتتاح.. وإهداء الدورة للدكتور مصطفى ناجى

وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ورﺋﻴﺲ دار اﻷوﺑﺮا ﻳﻜﺮﻣﺎن ١١ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت

مصر بلد الأضواء والفنون، البلد الذى طالما احتضن أهم المحافل والمهرحانات الفنية والغنائية بشكل خاص، بلد العمالقة «موسيقار الأجيال عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبدالحليم حافظ»، فمع ذكر هذه الأسماء يعاد إلى الأذهان التاريخ فى أبهى صوره ويترسخ للجميع المعنى الحقيقى للريادة المصرية.

تمتلك مصر أهم صرح غنائى وثقافى فى العالم العربى من المحيط إلى الخليج، وهى دار الأوبرا المصرية التى كانت وما زالت الجدران التى تؤوى الغناء الجاد والمعنى الحقيقى للطرب والهوية العربية فى الموسيقى والغناء، بالإضافة إلى الفنون الأخرى فهى المنبر الرئيسى للفنون فى العالم العربى، ومنها تنطلق أهم المهرجانات والمحافل الغنائية فى العالم العربى.

من أهم المهرجانات التى تطلقها دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة المصرية مهرجان القلعة الدولى فى الموسيقى والغناء، هذا المهرجان الذى يمثل قيمة كبيرة وهامة للغاية، فهى حلقة الوصل بين الثقافة والفنون وجميع فئات الشعب المصرى على مدار 31 عاماً، كافة نجوم الغناء والموسيقى يتجمعون تحت مظلة هذا المهرجان وأمام جميع فئات الشعب الذى يأتى إلى قلعة صلاح الدين يستمتعون بفاعليات هذا المهرجان الكبير.

تفتتح اليوم الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والمهداة إلى الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الأوبرا الأسبق، والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة وذلك فى الثامنة مساء اليوم الجمعة 25 أغسطس بمسرح المحكى.

يخرج حفل الافتتاح مهدى السيد، ويستهل بالسلام الوطنى يعقبه استعراض لإسقاطات ضوئية من تصميم عبدالمنعم المصرى وموسيقى تامر غنيم، بعده تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 11 شخصية أثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، إلى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الأوبرا الأسبق، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب، اسم الفنان الراحل أحمد منيب، المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، الشاعر مجدى نجيب، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، المايسترو ناير ناجى، المطربة ريهام عبدالحكيم، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبدالمقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

د. خالد داغر لـ«الوفد»:

المهرجان هدية للأسرة المصرية.. وأشكر «المتحدة الإعلامية» إتاحتها الفرصة لكل فئات الشعب للاطلاع على الفنون الجادة

بعد ذلك تبدأ الفعاليات الفنية لحفل الافتتاح، حيث تقدم المطربة السورية فايا يونان عدداً من أعمالها الخاصة منها: «غن - مثل اليوم - يا ليته يعلم - يا قاتلى - فى الطريق إليك - أحب يديك» إلى جانب نخبة من أعمال زمن الفن الجميل.

الدكتور خالد داغر

ثم يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر نخبة من غنائياته الشهيرة منها «جايلكم يا اللى وحشتونى - بحلم على قدى - ماشى فى ضلها - المليونيرات - النور مكانه فى القلوب - زى ما هى حبها - وعدى - حبيبى يا عاشق - يتقال - ابن مصر» إضافة إلى مختارات من أعمال الطرب.

فى هذا السياق تحدث الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن الدورة الجديدة من مهرجان القلعة، وهى الدورة الأولى تحت قيادته كرئيس لدار الأوبرا المصرية، وقال: مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هو هديتنا للأسرة المصرية، وهدية الفنانين لإسعاد الجمهور، مشيراً إلى أن الدورة الحالية شهدت تعاوناً كبيراً بين دار الأوبرا وكل من شركة كنوز ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

وأكد داغر أن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هذا العام سيشهد تنوعاً كبيراً فى الفقرات الفنية المقدمة والجمهور سوف يرى أنواعاً للموسيقى بين الشرقى والجاز والكلاسيك والصوفى.

على صعيد آخر، تنقل فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء طوال أيام المهرجان على شبكة قنوات الحياة، بدعم من الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، حيث أعلن الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية الاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ممثلة فى شبكة قنوات الحياة، لنقل فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والتى تتواصل على مدار 14 يوماً فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس وحتى الخميس 7 سبتمبر.

وأكد «داغر» أن نقل شبكة قنوات الحياة لفعاليات مهرجان القلعة على الهواء مباشرة يأتى كإحدى ثمار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيراً إلى أنه يتيح الفرصة لكافة الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور المصرى للاطلاع على ألوان من الفنون الجادة ويهدف إلى تنمية وتطوير الحس الفنى، مضيفاً أن الفعاليات تضم مجموعة من العروض الفنية الثرية والمتنوعة التى تليق بعراقة المهرجان والمكانة الثقافية والفنية المتفردة لدار الأوبرا المصرية.

دورة هذا العام هى الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوماً وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلاً متنوعاً، منها 31 حفلاً على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجى، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد أحمد العمرى، الشيخ ياسين التهامى، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سينى سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.