إنخفاض أسعار البطاطس بأسواق البحيرة اليوم الجمعة 25 -8-2023

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة ، في الساعات الاولي من نهار اليوم الجمعة ،إنخفاضا ملحوظا في الأسعار ، حيث إنخفضت أسعار البطاطس 3جنيهات عن أسعار الأمس ،و تراوحت مابين 10إلي 12 للكيلو الواحد ، كما تراوحت

أسعار الطماطم مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو ، والباذنجان من 5إلي 8جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل الأخضر مابين 16إلي 20 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 9 إلي 12 جنيها للكيلو ، كما تراوحت أسعار البامية مابين30 إلي 35جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين 18إلي 10جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار البصل حيث تتراوح مابين 12 إلي 15جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الليمون مابين 8 إلي 12جنيها للكيلو .

وفي اسواق الفاكهة تراوحت أاسعار العنب مابين 25إلي 35جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 25إلي 35جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 25إلي 40جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 18إلي 22جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .