أمريكا تحدث مدمراتها الشبحية وتزودها بأسلحة جديدة

ذكر موقع USNI News أن الولايات المتحدة تعمل على مشروع لتحديث مدمرات Zumwalt الشبحية وتزويدها بأسلحة جديدة، وفق روسيا اليوم.

وجاء في منشور على الموقع: "وصلت المدمرة الأساسية من مدمرات Zumwalt الأمريكية إلى حوض Ingalls Shipbuilding بولاية ميسيسيبي لتخضع لعمليات تحديث، إذ يفترض أن يتم تجهيزها بأسلحة جديدة وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت".

ومن جهتهم أشار الخبراء في سلاح البحرية الأمريكي إلى "أن التحديثات التي ستدخل على السفينة ستبقيها كواحدة من أكثر السفن العسكرية تقدما من الناحية التكنولوجية وأكثرها فتكا في البحرية الأمريكية".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفينة المذكورة ستحصل على منظومات C-HGB لإطلاق الصواريخ الفرط الصوتية، إذ سيتم تفكيك أسلحتها التقليدية مثل المدافع وسيتم استبدالها بأربع خلايا إطلاق عمودي للصواريخ، يمكن لكل خلية منها استيعاب 3 صواريخ من طراز C-HGB، ومن المفترض أن تنتهي أعمال تحديث هذه السفينة عام 2025.

وتم ضم أول سفينتين من فئة Zumwalt لسلاح البحرية الأمريكي في أكتوبر 2016 ويناير 2019، أما السفينة الثالثة فبدأ تصنيعها عام 2017، وأنزلت إلى المياه في ديسمبر 2018، وبدأت عمليات اختبارها في خريف 2021.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 183 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه 14500 طن، وتضم ترسانة تسليحها 80 صاروخ توماهوك، كما جهزت بمنصة لحمل مروحية SH-60 متعددة الأغراض، و3 طائرات مسيرة.



