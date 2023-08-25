فيديو..العقوبات الشرعية والقانونية للسب والقذف وتهمة البرىء عبر السوشيا الميديا

حسن الخلق من صفات المتقين ومن اسباب دخول الجنة وفى حوار الوفد مع الدكتور صلاح حسب الله استاذ القانون وعضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السابق عن عن العقوبات الشرعية والقانونية للشخص الذي يغتال الآخرين معنويا بتهمة البرىء والسب والقذف عبر السوشيال ميديا فقال للأخلاق دور كبير في تغير الواقع الحالي إلى العادات الجيدة؛ لذلك قال الرسول ﷺ: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». فبهذه الكلمات حدد الرسول ﷺ الغاية من بعثته أنه يريد أن يتمم مكارم الأخلاق في نفوس أمته والناس أجمعين ويريد للبشرية أن تتعامل بقانون الخلق الحسن الذي ليس فوقه قانون، إن التحلي بالأخلاق الحسنة، والبعد عن أفعال الشر والآثام، يؤديان بالمسلم إلى تحقيق الكثير من الأهداف النبيلة منها سعادة النفس ورضاء الضمير وأنها ترفع من شأن صاحبها وتشيع الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم وهي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.

وقال ان هناك عقوبات فى القانون للسب والقذف عبر السوشيا الميديا وقال ، عَنْ أَنَسٍ، عَن ْرسول الله ﷺ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ عَظِيمَ دَرَجَاتِ الآخِرَةِ، وَشَرَفَ الْمَنَازِلِ، وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرْكٍ مِنْ جَهَنَّمَ وَهُوَ عَابِدٌ.».