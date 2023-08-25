مصر تواجه ليتوانيا في كأس العالم للسلة.. الموعد والقنوات الناقلة

يفتتح منتخب مصر الاول لكرة السلة للرجال مبارياته في بطولة العالم التي ستفتتح ظهر الجمعة في العاصمة الفلبينية مانيلا عندما يلتقي مع منتخب ليتوانيا في واحدة من أصعب مباريات الفراعنة في البطولة.

وسيكون موعد مباراة منتخب مصر مع المنتخب الليتواني في تمام الثالثة والنصف عصر الجمعة بتوقيت القاهرة وستنقل عبر قناة بي ان سبورت الرابعة .

وتعد مباراة منتخب مصر امام ليتوانيا هي المباراة الأصعب في دوري المجموعات لمنتخب مصر فالمنافس الليتواني احد أقوى المنتخبات في القارة الأوربية وهو المصنف الاول في المجموعة.

يذكر ان منتخب مصر سيدخل المباراة لتكون المشاركة السابعة لمنتخب مصر في بطولات كأس العالم وهو المصنف ٥٥ على العالم وفقا لتصنيف الاتحاد الدولى لكرة السلة.

وتضم قائمة منتخب مصر الاعبين : أدم موسى و انس اسامة وإيهاب امين وباتريك جاردنر و خالد عبد الناصر وعمر عرابي وعاصم مرعي و عمر هشام وعمرو الجندي و عمرو زهران وكريم حاتم و يوسف شوشة تحت قيادة المدير الفني الكندي روي رانا .