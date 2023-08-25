3 دول تستضيف بطولة العالم لكرة السلة

تستضيف ثلاثة دول اسيوية للمرة الاولى سويا نهائيات نسخة ٢٠٢٣ من بطولة العالم لكرة السلة حيث تشارك اندونسيا للمرة الاولى كل من الفلبين واليابان في تنظيم البطولة حيث سبق لليابان والفلبين معا تنظيم البطولة مرتين عامي ١٩٧٨ و ٢٠٠٦ .

وستكون البطولة الخالية هي البطولة الثانية على التوالي من أصل ثلاثة بطولات متتالية تنظم في القارة الاسيوية حيث نظمت الصين نسخة ٢٠١٩ و ستنظم قطر نسخة ٢٠٢٧ وهي المرة الأولى التي ستنظم دولة بطولة العالم العالم لكرة السلة وهي لم تتأهل لها من قبل .

والى جانب أهميتها كبطولة العالم لكرة السلة فأنها ستستخدم كتصفيات مؤهلة لمسابقة كرة السلة في الالعاب الاوليمبية بباريس ٢٠٢٤ حيث يستأهل اول فريقين من القارات أوربا والأمريكيتين كما سيتأهل الفريق الاول عن قارة افريقيا و الفريق الاول عن قارة أسيا .

نظام البطولة

مثلما كان هو الحال في نهائيات كأس العالم في الصين ٢٠١٩ ستقام البطولة على ثلاث مراحل الدور الأول بنظام المجموعات و الدور الثاني بنظام المجموعات و اخيرا الادوار الأقصائية بنظام خروج المغلوب .

ويشارك في البطولة ٣٢ منتخبا تم تقسيمهم على ثمان مجموعات ويصعد الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور الثاني الذي سيكون على أربعة مجموعات بحيث سينتقل كل فريقين من كل مجموعة بنتائجهما سويا في المجموعة ويتقابلا مع فريقين من مجموعة اخرى وفي نهاية الدور الثاني يتحدد الاول والثاني من كل مجموعة ليصعدا الى الادوار الأخصائية التي ستقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية . وفي نفس الوقت ستقام المباريات الترتيبية للمراكز من التاسع وحتى المركز ٣٢ على البطولة.

المجموعات :

المجموعة الأولى: أنجولا و جمهورية الدومينيكان و الفلبين وإيطاليا.

المجموعة الثانية : جنوب السودان وصربيا و الصين و بورتوريكو .

المجموعة الثالثة : الولايات المتحدة الأمريكية والاردن واليونان و نيوزيلندا.

المجموعة الرابعة : مصر والمكسيك و ليتوانيا و مونتينيجرو .

المجموعة الخامسة : ألمانيا و فنلندا و أستراليا واليابان .

المجموعة السادسة : سلوفانيا والرأس الأخضر و جورجيا و فنزويلا.

المجموعة السابعة: ايران واسبانيا و كوت ديفوار و البرازيل .

المجموعة الثامنة : كندا ولاتفيا وفرنسا ولبنان.

الملاعب التي ستستضيف البطولة:

ستقام البطولة في ثلاث صالات مغطاة في الفلبين وصالة مغطاة في أندونيسيا وصالة مغطاة في اليابان .

صالات الفلبين هي صالة مول اوف آسيا التي تسع ١٦ الف متفرج وصالة ارنيتا كوليزيوم التي تسع ١٥ الف متفرج واخيرا صالة فلبين ارينا التي تسع ٥٥ الف متفرج وكان المقرر ان تستضيف المباراة النهائية الا ان اللجنة المنظمة قررت اقلمة المباراة النهائية في صالة مول اوف آسيا ارينا لأسباب تنظيمي وأسباب تتعلق بتصميم صالة فلبين ارينا حيث تتواجد المدرجات بعيدا عن الملعب بعض الشىء الى جانب

بعض الأمور الخاصة بالمواصلات و الاتصالات.

اما مباريات إندونيسيا فستقام في صالة إندونيسيا ارينا التي تسع ١٦ الف متفرج اما مباريات اليابان فستقام على صالة اوكيناوا وتسع ١٥ الف متفرج.