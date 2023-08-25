الألماس يسيطر على إطلالة علا غانم في مهرجان القاهرة للدراما

خطفت النجمة علا غانم عدسات الصحافة والإعلام بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية المقام في العلمين، بإطلالتها الأنوثية الناعمة.

وظهرت علا غانم بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، اتسم بشق مثير كشف عن احد ساقيها، صمم من قماش ناعم باللون الاسود في الذهبي، فيما انتعلت حذاء بكعب عال باللون البيج.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس الحر لتزيد من فخامة إطلالتها.



واختارت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.