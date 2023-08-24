إعلان نتيجة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيحة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي المخصص.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم إلكترونيًا في تظلمات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس الموافق 3 أغسطس ويستمر لمدة 15 يومًا.

انتهاء فحص تظلمات الثانوية العامة 2023

وأكد خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023، الانتهاء من فحص جميع طلبات التظلمات التي تقدم بها طلاب الثانوية العامة على مدار 15 يومًا.

وذكر نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 أن جميع الطلاب الذين تبين لهم درجات في التظلمات، تم التواصل معهم تليفونيا، وأن نتيجة التظلم ستظهر على الموقع ويتم كتابة لم تزد أو له درجات ويتم كتابة الدرجات المستحقة أمام كل مادة تظلم عليها.

وأشار نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى أنه سيتم إخطار الكنترولات لتعديل النتيجة، ومن ثم مخاطبة مكتب التنسيق بالتعديل الذي جرى على النتيجة.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 أنه يمكن للطالب الإطلاع على نتيجة التظلمات على الموقع الإلكتروني الذي تم خلاله تقديم التظلمات.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابطًا رسميًا لإعلان نتيجة تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 الإلكتروني على موقع الوزارة من خلال البريد الموحد.

ولمعرفة نتيجة التظلمات في نتيجة الثانوية العامة 2023 اضغط هنا.

رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 بمبلغ 200 جنيه للمادة الواحدة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال منافذ الدفع الإلكتروني: البريد المصري، وفورى، ووقتي، وإيجي باى، وسداد، وضامن، وأمان، ومصاري، وبيي، وممكن، وطلقة، وموجة، وخالص موبايل.



نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة، ونجح 598 ألفًا و723 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 78.81 في المائة.

أما بالنسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني بلغ 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات، وعدد الراسبين 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81 في المائة، ووفق الشعبة الأدبية 78.74 في المائة، والشعبة العلمية رياضيات 78.78 في المائة، والعلمية علوم 78.62 في المائة.



