لطفي لبيب ورشوان توفيق يحضران مهرجان القاهرة للدراما متحديان المرض

حرص على حضور فعاليات مهرجان القاهرة للدراما عدد من الفنان منهم خالد زكي، رياض الخولي وابنته، كما حضر رشوان توفيق، ولطفي لبيب متحديان مرضهما على السجادة الذهبية.



لطفي لبيب

وكان حضر الفنان الكبير رشوان توفيق، حفل ختام مهرجان القومي للمسرح، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

ويعد ظهور رشوان توفيق اليوم، هو الأول بعد شائعة وفاته، التي تدوالت خلال الأيام الماضية.

رشوان توفيق

حضر عدد كبير من الفنانين حفل ختام مهرجان القومي للمسرح، من أبرزهم رانيا محمود ياسين، عبير منير، رياض الخولي، سميرة أحمد، سميحة أيوب، وغيرهم.

وكان كشف الفنان رشوان توفيق ، صحة ما نشرته ابنته هبة ، نقلاً عنه ، بأنه أخبرها عن اقتراب بلوغ الأجل منتهاه والرحيل.

وقال الفنان رشوان توفيق خلال اتصال هاتفي لبرنامج الإعلامي سيد علي "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" ، الشائعات كثيرة وتردد كل فترة حول رحيلي.. وكلنا هنموت واحنا متشعبطين في ربنا ".



وأضاف رشوان توفيق: “كلنا نموت ، وفي صلاتي أقول ، يا رب ليكن اليوم الذي ألتقي بك فيه أسعد لحظة شوفتها”، متابعا: "ابنتي هبة رشوان هي اهتمامي ومسئوليتي ، وهي مرتبطة بي منذ أن كانت طفلة ربنا يحفظها ويسعدها".

وكان أكد الفنان الكبير رشوان توفيق، أن تتويجه بجائزة الدولة التقديرية للفنون العام الماضى، ترك أثرًا كبيرًا في نفسه وينمي عن اهتمام الدولة بتكريم المبدعين في حياتهم، كما أنه يعبر عن الأثر الذى استطاع أن يتركه في وجدان الجماهير عبر مسيرته الفنية الطويلة.

علاقة رشوان توفيق بابنته:

قال رشوان توفيق: "إن الرواية التي يدور محورها حول فكرة "الأثر" الذي يتركه الأب في نفس ابنته تعكس علاقته بأبنائه"، مشيرًا إلى أن ابنته الإعلامية هبة رشوان تغير عليه منذ طفولتها أكثر من والدتها، لدرجة أنها غضبت منه وعمرها أربعة أعوم عندما شاهدته يحتضن البطلة في أحد الأفلام.

تابع رشوان توفيق: "ربيت أولادي على عدم التمييز بين مسلم ومسيحى أو أهلى وزمالك وأن التعصب يكون لمصر فقط فنجلي الراحل توفيق بكى مرة وهو شاب صغير عندما خسر الأهلى بطولة كأس مصر من الاتحاد السكندرى فقلت له بتبكى عشان الأهلى خسر .. طيب هتعمل إيه لما أبوك يموت ليتعلم ألا يتعصب لشيء".



علاقة الفنان رشوان توفيق بزوجته:

أوضح رشوان توفيق أن هناك علاقة حب خالدة جمعته بزوجته حتى بعد رحيلها، موضحًا أنه يراها في كل تفاصيل محيطه الإجتماعي والحيوي، لافتًا إلى أنه تزوجها وهو طالب في الجامعة ومرت عليهما ظروف اقتصادية صعبة، دون أن تشكو أو تتذمر بل تعاونه في عبورالأزمة.