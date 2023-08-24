أنابيلا هلال بخصر ممشوق تدق أبواب الموضة العالمية

التوب يعكس نحافة خصر أنابيلا هلال

شاركت النجمة اللبنانية أنابيلا هلال متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام، وهذا ما جعلها محط اهتمام واعجاب جمهورها.

وتألقت أنابيلا هلال بإطلالة ساحرة جذابة، تشبه عارضات الأزياء، حيث ارتدت توب باكمام طويلة، ونسقت عليه بجيب طويلة فضفاضة، لتكشف عن شخصيتها وحبها الشديد لاستايل الاستعراضي الناعم، فيما انتعلت صندل بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها بشكل ناعم، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج بالألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

انابيلا هلال

أنابيلا هلال (4 يونيو 1986 -) مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا، ولدت عام 2010، ونادر جونيور، ولد عام 2011 وجولا رفقا ولدت سنة 2014 و إيلي ولد سنة.