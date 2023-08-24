ممثلو القارة الإفريقية في مونديال السلة : مصر تبحث عن المقعد الأوليمبي

قبل ساعات من افتتاح مباريات بطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان في تنظيم مشترك، وتتطلع القارة الإفريقية والتي تشارك للمرة الأولى في نهائيات بطولة العالم بخمسة منتخبات الى ممثليها أنجولا ومصر و كوت ديفوار و جنوب السودان والرأس الأخضر لتحقيق انجاز جديد يضاف لسجلات القارة الأفريقية في عالم كرة السلة .

مصر



سيتواجد المنتخب المصري لكرة السلة في المجموعة الرابعة التي ستقام في الفلبين الى جانب كل من ليتوانيا و مونتينجرو و المكسيك وستكون مبارياته على النحو التالي :

25 أغسطس مصر - ليتوانيا

27 أغسطس مصر - مونتينجرو

29 أغسطس مصر - المكسيك

منتخب مصر لكرة السلة احد القلاع الكبرى لكرة السلة في القارة الأفريقية رغم تراجعه في العقود الثلاث الأخيرة على نحو كبير . منتخب مصر حامل لقب كأس الأمم الافريقية لخمس آخرها في صالة الرعب بستاد الاسكندرية عام ١٩٨٣ بالتغلب على منتخب أنجولا وفي ظل جيل ذهبي ضم الأساطير مدحت وردة وعمرو ابو الخير وطارق الصباغ و محمد السلعاوي و عبد القادر ربيع و الآن عطا الله و غيرهم من النجوم الكبار تحت قيادة المدرب الراحل فؤاد ابو الخير الا انه من بعدها واجه منتخب مصر فشل ذريع في بطولات افريقيا وكانت افضل مركز المركز الثاني عام ١٩٨٧ بتونس و في نسخة ٢٠١٥ .

منتخب مصر وبعد خروجه بالمركز الحادي عشر في اخر بطولة لكأس الأمم الافريقية قام الاتحاد المصري بخطوة تأخرت كثيرا بالتعاقد مع المدرب الكندي روي رانا المدرب الذي سبق له قيادة منتخب كندا للشباب للقب العالمي وبعدها بدأ روي رانا إعادة بناء الفريق وخاض تصفيات كأس العالم والتي حسمها بالظفر ببطاقة التأهل بعدما حل ثانيا خلف منتخب جنوب السودان وقبل منتخبات الكاميرون والسنغال و جمهورية الكونغو الديمقراطية .

المهمة الاولى لمنتخب مصر في البطولة هي محاولة الحصول على المركز المؤهل عن القارة الأفريقية لدورة الالعاب الاوليمبية وفقا للنظام الجديد للبطولة والذي يقضي بتواجد منتخبين افريقين في النهائيات الأوليمبية أحدهما صاحب افضل ترتيب لمنتخب افريقي في بطولة العالم ٢٠٢٣ . ورغم صعوبة المهمة الا ان روي رانا أعلن ان منتخب مصر قادر على أحداث المفاجأة وتحسين سجله الهزيل مؤخرا في كأس العالم حيث حقق انتصارين فقط من أصل ٣٣ مباراة خاضها الفراعنة .



افضل نتيجة في بطولات العالم :



يعد منتخب مصر الذي يشارك للمرة السابعة في بطولة العالم لكرة السلة هو صاحب افضل نتيجة لمنتخب افريقي على الإطلاق عندما حصل على المركز الخامس في بطولة العالم في نسختها الاولى بالارجنتين عندما تغلب على منتخبات الإكوادور و فرنسا وأسبانيا وتشيلي لينهي البطولة في المركز الخامس و خو افضل ترتيب لمنتخب افريقي في بطولات العالم لكرة السلة. بعدها شارك منتخب مصر في خمس نسخ كان آخرها عام ٢٠١٦ عندما خسر منتخب مصر كل مبارياته محتلا المركز الأخير في البطولة.

نجوم للمشاهدة :



عاصم مرعي نجم المنتخب المصري الأول في التصفيات و هو الاعب المحترف الذي يعول عليه المنتخب المصري كثيرا في الملعب . لعب عاصم مرعي في دوري الجامعات الأمريكي و احترف في الدوري الليتواني والدوري التركي واخيرا الدوري في كوريا الجنوبية . عاصم نرغي هو الاعب الوحيد في المنتخب المصري الذي شارك في اخر نسخة لكأس العالم ظهر فيها منتخب الفراعنة . والى جانب عاصم مرعي يبدو الوافد الجديد باتريك جاردنر الذي لعب قي دوري الجامعات الأمريكي وهذا العام شارك في البطولة الصيفية للدوري الأمريكي مع فريق ميامي هيت وتم استدعائه من جانب روي رانا لينضم الى تشكيلة الفراعنة في كأس العالم