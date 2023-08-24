وفد رسمي من المراكز والجامعات الروسية يزور مركز البحوث الزراعية

استقبل الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفدا من المراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص الروسي وبحضور نائب رئيس الأكاديمية الزراعية بروسيا الاتحادية وممثلين عن القطاع الخاص وعضو مجلس نواب عن مقاطعة كراسنودار الروسية والتي تعتبر سلة الغذاء في روسيا.

استعرض سليمان بتقديم أنشطة ومهام مركزالبحوث الزراعية ومايقوم به من أنشطة بحثية و إرشادية تساهم في زيادة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة والامن الغذائي.

وأشار رئيس المركز الي ان مركز البحوث الزراعية هو الذراع البحثي للزراعة المصرية ولةتاريخ حافل مع الشركاء في الدولة المصرية لتحقيق الامن الغذائي .

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للتقاوي و ناقش الجانبان مجالات التعاون المقترحة في المجالات الزراعية المختلفة بين البلدين.

إعداد بروتوكول للتعاون بين البلدين في المجال الزراعي

كما اتفق الجانبين المصري والروسي علي إعداد بروتوكول للتعاون بين البلدين في المجال الزراعي يشمل التعاون في مجال تبادل الأصناف النباتية للمحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة والتعاون في مجال الانتاج الحيواني والأمصال واللقاحات البيطرية، كما تم الاتفاق علي التعاون في مجال الهندسة الزراعية وإدارة المخلفات والأسمدة والاستزراع السمكي وكذلك بناء القدرات كما تطرق اللقاء إلي تبادل الخبراء من الجانبين.

و اتفق الطرفان أيضا علي ضرورة البدء الفوري في العمل ووضع خطة تنفيذية واضحة المعالم و أكد رئيس المركز علي اهمية توسيع الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية الي روسيا.