فراشة الفلوت رانيا يحيى تتألق بموسيقى تراثية على مسرح ساحة الأوبرا

أحيت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى الليلة السابعة لبرنامج «صيف الإنتاج الثقافى»، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك مساء أمس الأول على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وعزفت «رانيا» مقطوعات موسيقية تراثية من أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، ومنها «ألف ليلة وليلة»، و«حيرت قلبى معاك» ومقطوعة «البخيل وأنا» لعمر خيرت، ومن أغانى فايزة أحمد عزفت موسيقى «ياللى بتسأل عليا ملكش دعوة بيا»، كما عزفت موسيقى أغنية «أهواك» للعندليب عبدالحليم حافظ، ومن تراث الفنان محمد فوزى عزفت موسيقى أغنية «طير بينا يا قلبى».

ومن أغانى فيروز والرحبانية عزفت «أديش كان فى ناس»، وعزفت من أغانى شادية «إن راح منك يا عين»، وبمناسبة ذكرى مرور 100 عام على رحيل سيد درويش عزفت موسيقى أغنية «زورونى كل سنة مرة»، و«أهو ده اللى صار»، «الحلوة دى قامت تعجن فى الفجرية»، واختتمت الحفل بعزف أغنية «يا حبيبتى يا مصر» للرائعة شادية وتفاعل معها الجمهور وغنى على عزفها على آلة الفلوت.

واستمتع الجمهور مع الدكتورة رانيا يحيى الملقبة بفراشة الفلوت، فى الحفل الموسيقى بالاستماع لباقة متنوعة من أشهر الأعمال التراثية، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الوطنية.

وأعربت الدكتورة رانيا يحيى عن سعادتها بمشاركتها لأول مرة فى فعاليات برنامج «صيف الإنتاج الثقافى»، ووجهت الشكر للمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، على هذا النشاط الذى يعد نافذة من النوافذ الثقافية والفنية الهامة للأسرة المصرية.

يشار إلى أن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى»، يقام فى التاسعة مساء، فى الفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية «ثقافتنا فى إجازتنا»، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيها.