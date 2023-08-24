مأكولات محظورة على مرضى السكر.. فيديو

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، إن مأكولات محظورة على مرضى السكر، لكن سكر الفاكهة غير ضار، خصوصًا في وجود الألياف، ناصح مرضى السكر بتناول حبة واحدة من أي فاكهة.

مرضى السكر

وتابع حمدي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «مسموح لمرضى السكر بكل أنواع الفواكه لكن في حدود، فعلى سبيل المثال لا يوجد ضررًا من تناول حبة بلحة أو اثنتين في رمضان.

وأضاف أن هناك مأكولات ضارة لمرضى السكر لكن ليست الفاكهة والخضراوات والأسماك ومنتجات الألبان»، مشيرًا إلى أن منتجات الألبان لا تضر مريض السكر، لكنها قد تؤثر على الوزن، وفقا لآخر الأبحاث، كون الدهون المشبعة في منتجات الألبان مفيدة بشكل عام.



وأوضح أن الدهون المشبعة في اللحوم ضارة جدا، عكس الألبان، كون الأخيرة قصيرة ومتوسطة الطول، والأخطر دهون اللحوم المخلقة مثل اللانشون والهوت دوج، كونها تشمل مواد مضرة للقلب.



ونصح بعدم الإكثار من تناول اللحوم الحمراء لمدة مرة أو مرتين أسبوعيا، لافتًا إلى أن الألبان المخمرة مثل الزبادي واللبن الرايب مفيدة جدا كونها تحسن بكتيريا الأمعاء.



ونفى ما يتردد حول تسبب الجبن الرومي في الإضرار بمرضى السكر معلقًا «منتجات الألبان معظمها نعمة من عند الله».

