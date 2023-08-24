شاهد جمهور الاتحاد يرتدي أقنعة محمد صلاح (صور)

رفع جمهور نادي الاتحاد في المواجهة الجارية أمام نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والذي شهد صور اللاعب المصري الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعدما طالب الجمهور بضم محترف الريدز في الميركاتو الصيفي الحالي.

جمهور الاتحاد يرفع أقنعة محمد صلاح

أشارت تقارير إنجليزية إلى حسم نادي الاتحاد التعاقد مع محمد صلاح وذلك بعد العلاقة المتوترة بينه وبين يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي، والتي كانت السبب في موافقة "الفرعون" على عرض نادي الاتحاد.

وكان محمد صلاح أحد أبرز الأسماء المطروحة للتعاقد معها لدعم صفوف نادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي، وهو ما جعل الجمهور يهتم للغاية بالصفقة من خلال ارتداء أقنعة اللاعب المصري.