الأحد.. الحكم على متهم فى أحداث جامعة حلوان

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب، يوم الأحد المقبل بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الحكم على المتهم "أحمد ى"، بقضية أحداث جامعة حلوان، لجلسة 27 أغسطس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

وصدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

الجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات من قبل الدائرة 22 بمحكمة جنوب القاهرة في شهر مارس من عام 2016 وهو متهم في القضية بحيازة مفرقعات والتظاهر دون ترخيص.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم أحمد ياسر محمود أحمد حسن بحيازه مفرقعات والتظاهر امام جامعة حلوان في القضيه رقم 7047 لسنه 2014 جنايات حلوان والمقيده برقم 1169 لسنه 2014 جنايات كلي جنوب القاهرة حيث إنه أحتشد مع أشخاص آخرين يحملون أدوات تعدي عبارة عن مفرقعات واسلحه ناريه واسلحه بيضاء ومرددين هتافات مسيئة لمؤسسات الدوله لفرض سطوتهم وكان من شأن ذلك القاء الرعب في أنفس العامه وتكدير أمنهم وسكينتهم والمساس بحريتهم الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما إنه تعدى واخرون مجهولون على موظفين عموميين من أفراد الأمن الإداري بجامعة حلوان بالقوه والعنف أثناء تأديه وظيفتهم لحملهم بغير حق على الإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وذلك بأن قاموا برشقهم بالحجارة واطلاق شماريخ عليهم حال كونهم حاملين أسلحه ناريه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما إنه اتلف وآخرون مجهولون عمدا المنقولات المبينه وصفًا بالأوراق والمملوكه لجامعة حلوان وترتب على ذلك الفعل ضرر مالي وترتب على ذلك أيضًا تعطيل العمل بجامعة حلوان وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمته النيابه أيضًا بأنه حاز وأحرز مع آخرين مجهولون أدوات حجارة مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات

وفى سياق اخر

لقي شخص مصرعه وأصيبت شقيقته بالرصاص في قرية مسرع بمركز أسيوط. وفقًا للبلاغ الذي تلقاه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، تم الإبلاغ عن جريمة قتل شاب وإصابة شقيقته في قرية مسعى بمركز أسيوط.

بعد تلقي البلاغ، انتقل اللواء وائل نصار مدير الأمن، واللواء توفيق جاد مدير المباحث، والقوات الأمنية والمباحث إلى المنطقة الوسطى. كان من بين القادة المشاركين في البحث عن الجاني العقيد محمود بدوي رئيس فرع المنطقة المركزية، والمقدم عمر عبدالعظيم رئيس مباحث مركز أسيوط، والرائد محمود فراج معاون المباحث، والنقيب خالد تاج معاون المباحث..

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية عن إصابة المجني عليه محمود م.أ، يبلغ من العمر 25 عامًا، وشقيقته م.م، بعد تعرضهما لإطلاق النار داخل منزلهما بقرية مسرع بأسيوط. تبين أن الجاني هو ابن عم الضحيتين ع.ك، وقد ارتكب هذه الجريمة بسبب خلافات عائلية سابقة.

تم تطويق المنطقة من قبل قوات الشرطة بهدف اعتقال الجاني، الذي قام بإطلاق النار على رجال الشرطة الموجودين في مكان الحادث. بعد مواجهة مقاومة من جانبه، تمكنت قوات الشرطة من القبض عليه. تم نقل المجني عليه والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتم إخطار النيابة التي تولت بدورها التحقيق في الواقعة.

تعتبر هذه الجريمة مؤلمة ومدانة بشدة، وتبقى التحقيقات جارية للكشف عن دوافع وتفاصيل أكثر حول الواقعة. تؤكد السلطات الأمنية أنها ستعمل بكل جدية لضمان توقيف الجناة وتقديمهم للعدالة. وفي الوقت نفسه، تناشد الأجهزة الأمنية المواطنين بالإبلاغ عن أي معلومات قد تساهم في كشف الحقيقة وضمان سلامة المجتمع.